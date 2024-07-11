Уэсли Снейдер подозревается в отмывании денег преступной организации — RTL

Бывший атакующий полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер может быть причастен к отмыванию денег преступной организации. Об этом сообщает RTL.

По информации источника, Снейдер является акционером строительной компании, через которую могли быть отмыты миллионы евро. В ходе расследования выяснилось, что данная компания имеет связь с австралийской преступной группировкой, занимающейся производством и продажей запрещённых веществ.

СМИ Турции изучили отчёт по расследованию финансовых преступлений, где детально описывается схема деятельности обозначенной преступной группировки. Подчёркивается, что имя Уэсли Снейдера также фигурирует в этом расследовании.

Ранее бывший футболист заявил, что ему ничего не известно о связи компании, где он является акционером, с преступной ячейкой. Также Снейдер сообщил, что он не смог вернуть инвестиции, вложенные в эту компанию.

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