«Химки» объявили о переходе полузащитника Лукаса Веры

Полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

«Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», – говорится в сообщении команды в социальных сетях.

Ранее инсайдер Иван Карпов на своей странице в социальной сети сообщил, что «Оренбург» принял предложение «Химок» по трансферу Лукаса в размере € 1 млн.

Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).