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Вингер сборной Грузии Давиташвили стал игроком «Сент-Этьена» во французской Лиге 1

23-летний левый вингер сборной Грузии Зурико Давиташвили стал игроком «Сент-Этьена», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Футболист перешёл в клуб французской Лиги 1 из «Бордо».

«Сент-Этьен» подписал контракт с Давиташвили до 2028 года с возможностью продления на сезон.

В сезоне-2023/2024 на счету 23-летнего Зурико Давиташвили 39 матчей за «Бордо» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Также игрок помог сборной Грузии выйти в плей-офф Евро-2024. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

За сборную Грузии вингер принял участие в четырёх матчах на Евро-2024.

Давиташвили успел поиграть в России: он выступал за тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор» и казанский «Рубин».