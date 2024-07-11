Стало известно, когда травмированный Френки де Йонг сможет вернуться к тренировкам

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг, пропустивший Евро-2024 из-за повреждения лодыжки, сможет приступить к тренировкам в общей группе через три-четыре недели. Об этом сообщает журналист Ашраф Бен Аяд в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент 27-летний футболист по-прежнему далёк от оптимальной физической формы.

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Напомним, де Йонг получил травму в апреле 2024 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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