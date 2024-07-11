Канчельскис: симпатия в финале Евро на стороне Англии, но фаворита в матче нет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы сборной Англии в финале Евро-2024.

«Моя симпатия в финале Евро, конечно же, на стороне Англии. А как может быть по-другому? (смеётся). Шансы у команд 50 на 50, потому что это одна игра. Может случиться всё что угодно в день игры: кто-то проспал, кто-то не выспался, кто-то с температурой. Конечно, не хотелось бы такого. Но это жизнь — всё может случиться. Фаворита в этом матче нет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1.

Таким образом, Англия вышла в финал Евро-2024. В решающем матче турнира она сыграет с Испанией. Встреча состоится 14 июля.