«Мы скучали». Митай вернулся в «Локомотив» после Евро-2024

Левый защитник московского «Локомотива» Марио Митай прибыл в расположение железнодорожников после чемпионата Европы — 2024, где 20-летний футболист выступал в составе сборной Албании.

«Мы скучали», — написано в телеграм-канале «Локомотива».

«Привет, друзья. Я вернулся, скоро увидимся», — приводит слова Митая пресс-служба железнодорожников.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 защитник принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. По итогам группового этапа этого соревнования сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.

В минувшем сезоне Митай принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился голами или результативными передачами.

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