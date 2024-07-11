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Канчельскис: Пиняев в «МЮ» не задержался — будем переживать за Ибрагимова

Канчельскис: Пиняев в «МЮ» не задержался — будем переживать за Ибрагимова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о подписании контракта 16-летнего Амира Ибрагимова с «красными дьволами».

«Будем болеть и переживать за Амира. Дай бог, чтобы он там задержался. У нас уже был там Пиняев, но что-то не задержался. Время всё покажет. В его возрасте многие приезжали в Англию, Испанию и Германию, но не могли себя в дальнейшем показать. Я, честно, его не знаю», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

16-летний Амир родился в Дагестане, но уже продолжительное время выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023 года Амир дебютировал в составе сборной Англии U15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2), проведя на поле 60 минут.

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев в 13 лет ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед» из «Чертаново».

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