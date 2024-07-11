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В «Спартаке» создали капитанский совет из четырёх футболистов

В «Спартаке» создали капитанский совет из четырёх футболистов
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев сообщил, что в команде создали капитанский совет, в который вошли четыре футболиста.

«В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс. Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю», – приводит слова Малышева Sport24.

После завершения минувшего сезона стан красно-белых покинул защитник Георгий Джикия, который был капитаном команды.

Напомним, «Спартак» по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 50 очков. Он занял пятое место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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