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Карвахаль: каждый день говорю Родри, чтобы он подписал контракт с «Реалом»

Карвахаль: каждый день говорю Родри, чтобы он подписал контракт с «Реалом»
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Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль заявил, что он агитирует опорного хавбека «Манчестер Сити» и «Фурия Роха» Родри перейти в «Королевский клуб».

«Я каждый день говорю Родри, чтобы он подписал контракт с мадридским «Реалом». Каждый день я говорю ему, что нужно уехать из Манчестера, ведь там нет солнца, и переехать в Мадрид. Говорю Родри, что он нам нужен. Он отвечает мне, что у него есть контракт. Однако Родри был бы идеальным [футболистом] для нас», — приводит слова Карвахаля журналист Фабрицио Романо со ссылкой на COPE.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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