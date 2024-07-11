Синицын: покупка «Краснодаром» возрастных игроков связана с обострившимся рынком россиян

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о том, почему в последнее время «быки» подписывают возрастных футболистов. Напомним, нынешним летом «Краснодар» подписал контракт с 34-летним нападающим Фёдором Смоловым, 36-летним вратарём Юрием Дюпиным, а также 34-летним полузащитником Юрием Газинским.

«Я думаю, что покупка «Краснодаром» возрастных футболистов связана с обострившимся рынком российских игроков. Также команда отталкивается от своей необходимости и качества футболистов, которые нужны. Если их купили, значит они устраивают клуб и подходят команде.

Газинский — это не новый игрок для «Краснодара», он находится на втором месте по проведённым матчам за клуб. Этот игрок способен сохранить мяч, начинать атаки и обладает хорошим пасом. Но посмотрим, будет ли он играть в старте или это всё-таки футболист для ротации. Я понимаю для чего брался Смолов. Кордоба на Кубке Америки, пока вернётся и наберёт форму пройдёт время. Но в целом для увеличения вариативности атаки ещё в прошлом сезоне нужен был второй нападающий», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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