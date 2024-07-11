Российский форвард «Вайле»: вытащил Беллингем на последней минуте, что у Англии ещё было?

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха высказался о футболе сборных.

– Футбол европейских сборных больше не такой зрелищный, как раньше. Это если оценивать в промежутке последнего десятилетия. Неинтересно совсем. Команды демонстрируют более оборонительный футбол. Это результат того, что футбол с тремя или пятью защитниками последние 10 лет стал очень популярным. Оборонительной работы стало больше. Повлияли Жозе Моуринью, Диего Симеоне и даже Юрген Клопп. Контратакующему футболу стали уделять больше внимания, а значит, играть в обороне нужно внимательнее.

– Больше всего хейта на себя принимает сборная Англии.

– Абсолютно согласен с мнением большинства. Мне Гарет Саутгейт не нравится совершенно, как только его назначили. Да и по составу, кого он вызвал, тоже есть вопросы. То же отсутствие Маркуса Рашфорда: да, сезон в клубе завалил, но в сборной он всегда хорош. И такое решение не одно. Плюс ещё и футбол скучный. Ну, вытащил Джуд Беллингем на последней минуте, гол забил, конечно, сумасшедший в ворота Словакии. А кроме этого, что у англичан было? Это же ненормально, когда команда с таким набором футболистов сквозь зубы проходит дальше (разговор состоялся до выхода Англии и Испании в финал ЧЕ. – Прим «Чемпионата»)», – сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полностью интервью с Германом Онугхой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.