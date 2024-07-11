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«ПСЖ» готов заплатить «Наполи» € 200 млн за Кварацхелию и Осимхена — Corriere dello Sport

«ПСЖ» готов заплатить «Наполи» € 200 млн за Кварацхелию и Осимхена — Corriere dello Sport
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«Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант с тем, чтобы заплатить «Наполи» € 200 млн в общей сложности за покупку крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии и форварда Виктора Осимхена. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба не готово расстаться с грузинским футболистом, однако рассмотрит вариант с трансфером Осимхена в случае, если поступит предложение в размере € 130 млн. Подчёркивается, что покупкой этих футболистов, в «ПСЖ» хотят заменить ушедшего Килиана Мбаппе, а также нападающего Рандаля Коло Муани, который не оправдал ожиданий.

Действующий контракт Кварахцелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Трудовое соглашение Осимхена действует до лета 2026 года.

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