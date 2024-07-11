Тренер «Химок» Артига – о подписании Дзюбы: меня абсолютно устраивает Заболотный

Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы.

— Приглашение в команду Заболотного означает то, что Артема Дзюбы в «Химках» не будет, так как это все-таки однотипные нападающие?

— Клуб работает на трансферном рынке. До закрытия окна еще далеко. Но на данный момент я полностью доволен тем, как выглядит на тренировках на позиции центрального нападающего Антон Заболотный. Он меня абсолютно устраивает, – приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.