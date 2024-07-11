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В Саудовской Аравии разработали план по улучшению качества местного чемпионата

Саудовская Про-Лига (SPL) в сотрудничестве со всеми 18 клубами разработала стратегию по улучшению качества местного чемпионата. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, обновлённая стратегия включает в себя следующие пункты:

Сохранение существующих контрактов. Этот пункт предполагает расставление приоритетов в текущих контрактах в пользу клубов SPL. В свою очередь, лига готова предоставить им необходимые ресурсы для обеспечения этой цели. Стратегические приобретения. Покупка лучших и талантливых футболистов для улучшения качества состава команд. Проведение политики устойчивого развития. Футболисты должны получать необходимую поддержку, а их результаты должны оцениваться справедливо. Кроме того, необходимо улучшить инфраструктуру саудовских клубов и качество работы с болельщиками.

Подчёркивается, что SPL провела серию семинаров с лигами-партнёрами из Европы и Азии с целью разить ещё больше областей сотрудничества.

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