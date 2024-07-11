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В «Спартаке» объяснили причину встречи руководства клуба со священниками

В «Спартаке» объяснили причину встречи руководства клуба со священниками
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о встрече руководства клуба со священниками перед началом нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Не секрет, что мы дружим с настоятелем храма, который построен около стадиона «Спартака». Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», — приводит слова Малышева Sport24.

Напомним, «Спартак» по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 50 очков. Он занял пятое место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 21 июля.

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