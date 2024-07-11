Тренер «Химок» Артига: почему у Абаскаля не получилось в «Спартаке»? Нет соображений

Главный тренер «Химок» испанского происхождения Франк Артига высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Почему у вашего соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»?

— Не могу ответить на ваш вопрос. Нет соображений на этот счет. У него были хорошие матчи, он давал определённый результат. Что случилось потом… Не знаю.

— А вы с ним знакомы?

— К сожалению, не было такой возможности. У меня много работы, большая занятость. Не представилось случая пообщаться с Абаскалем, – приводит слова Артиги «Спорт-экспресс».

19 июня бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил «Гранаду».

Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.