Российский форвард рассказал, благодаря чему стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании

Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха ответил на вопрос, за счёт чего ему удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Напомним, футболист забил 15 голов в 31 матче турнира.

«Фокус и своего рода аскетичность. Для меня даже выйти кофе попить – праздник. Потому что вся энергия теперь направлена на результат. Тренировки, сон, питание, углублённое изучение футбола даже в научных аспектах.

Стал добавлять много разных фишечек. Концентрируюсь на футболе сейчас намного больше, чем раньше. Больше стал работать с мячом, раза в три. После тренировок с командой остаюсь ещё на полчаса вечером, чтобы уделить отдельно внимание первому касанию, игре в два касания, завершению. Очень много аспектов я подтянул. И мне это очень интересно. Не распыляюсь ни на что – есть только футбол с утра до вечера», – сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полностью интервью с Германом Онугхой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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