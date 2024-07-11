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Ассистентом Нагельсмана в сборной Германии интересуются клубы из Бундеслиги — источник

Ассистентом Нагельсмана в сборной Германии интересуются клубы из Бундеслиги — источник
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Помощник главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер может возглавить неназванный клуб из немецкой Бундеслиги, сообщает интернет-издание Sky Sport Germany.

По информации источника, 36-летний специалист, вероятно, покинет национальную команду до чемпионата мира — 2026. Сообщается, что Вагнер получил устные предложения от клубов Бундеслиги. Сейчас он сосредоточен на сборной Германии, поскольку завершает обучение для получения тренерской лицензии. Считается, что тренер точно останется под руководством Нагельсмана до конца года.

Сборная Германии на Евро-2024 дошла до 1/4 финала, проиграв национальной команде Испании со счётом 2:1 после гола Микеля Мерино на последних минутах дополнительных таймов.

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