Супруга Соболева иронично отреагировала на новость о штрафе игрока «Спартака»

Елена Соболева, супруга нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, прокомментировала новость о штрафе футболиста за тонировку на автомобиле.

«Новости, которые мы заслужили. Странно, что такие новости выходят именно сейчас, правда? Раньше никто этого не замечал», — написала Соболева в социальной сети.

11 июля стало известно, что форвард московского «Спартака» Александр Соболев был оштрафован за тонировку «Мерседеса». Об этом сообщал телеграм-канал Mash. По данным источника, сотрудники ГИБДД выписали штраф нападающему 2 июля, когда Соболев катался по Воробьёвым горам. «Мерседес» футболиста с номерами 007 привлёк внимание инспекторов из-за тонировки на передних боковых стёклах. Сотрудники правоохранительных органов выписали футболисту штраф в 500 рублей и пригрозили арестом на 15 суток.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.