«Сити» и «Арсенал» надеются, что им удастся подписать Гимарайнса за £ 80 млн — TEAMtalk

«Манчестер Сити» и «Арсенал» рассчитывают, что им удастся подписать опорного полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса за £ 80 млн (€ 95 млн). Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, клубы надеются, что у них получится реализовать трансфер Гимарайнса за приемлемую цену, несмотря на то что закончился период (до 1 июля), когда за полузащитника можно было заплатить сумму отступных в размере £ 100 млн (€ 118 млн).

Напомним, в минувшем сезоне Гимаранйс принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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