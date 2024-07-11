Хавбек «Арсенала» Локонга перейдёт в «Севилью» на правах аренды — Романо

24-летний центральный полузащитник «Арсенала» Альберт-Самби Локонга перейдёт в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка будет предполагать опцию выкупа бельгийского футболиста за € 12 млн. Подчёркивается, что испанский клуб покроет заработную плату Локонги.

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник играл на правах аренды за «Лутон». Он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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