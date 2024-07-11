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«Бавария» выставила на трансфер Кингсли Комана — L'Equipe

«Бавария» выставила на трансфер Кингсли Комана — L'Equipe
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28-летний нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман может покинуть клуб, сообщает интернет-издание L’Equipe.

По информации источника, мюнхенский клуб выставил футболиста на трансфер. Руководству «Баварии» надоели частые травмы нападающего. Считается, что новый главный тренер клуба Венсан Компани не будет полагаться на игрока в предстоящем сезоне после перехода Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

В прошедшем сезоне вингер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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