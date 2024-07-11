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Россиянин из датской лиги раскрыл, как операция на нос помогла ему играть по 90 минут

Россиянин из датской лиги раскрыл, как операция на нос помогла ему играть по 90 минут
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Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха высказался о том, как операция на нос помогла ему играть полный матч.

– Стараюсь ложиться в 9-9:30 вечера, порой себя даже заставляю. Сон очень важен для футболиста. Так что не всё получается смотреть. Эрлинг Холанд, например, использует тейп, чтобы дышать только носом. Я вот недавно сделал операцию на носу, по сути, ринопластику, чтобы открыть дыхательные пути. Теперь тоже так делаю. Дыхание стало намного лучше.

Что это даёт? Раньше чувствовал, что на 65-70-й минуте немножко закисляюсь, становилось тяжеловато. А в прошедшем сезоне этого не было, хотя я отыграл по 90 минут раз 19-20. Тренер подходил, спрашивал, как себя чувствую, а я просто не замечал усталости. Дышится совсем иначе. И спится тоже, – сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полностью интервью с Германом Онугхой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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