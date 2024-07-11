Finance Football: Гарет Саутгейт — самый высокооплачиваемый тренер на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт является самым высокооплачиваемым тренером на чемпионате Европы — 2024. Его зарплата составляет € 5,8 млн в год. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Finance Football.

Десятка самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024 по версии Finance Football:

Гарет Саутгейт (Англия) — € 5,8 млн. Юлиан Нагельсман (Германия) — € 4,8 млн. Роберто Мартинес (Португалия) — € 4 млн. Дидье Дешам (Франция) — € 3,8 млн. Рональд Куман (Нидерланды) — € 3 млн. Лучано Спаллетти (Италия) — € 3 млн. Винченцо Монтелла (Турция) — € 1,5 млн. Мурат Якин (Швейцария) — € 1,4 млн. Ральф Рангник (Австрия) — € 1,3 млн. Доменико Тедеско (Бельгия) — € 1,3 млн.

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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