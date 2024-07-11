Пресс-служба «Оренбурга»: пока мы летели со сборов, везде объявили о трансфере Веры

Футбольный клуб «Оренбург» отреагировал на новость о трансфере полузащитника Лукаса Веры в подмосковные «Химки».

«Благодарим Лукаса за работу и желаем успешного продолжения карьеры.

P. S.: Пока мы летели со сборов, везде объявили, бывает», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Сегодня, 11 июля, полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда.

Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).