«Ливерпуль» намерен провести беседу с Нуньесом после его стычки с фанатами Колумбии — ESPN
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В «Ливерпуле» настроены провести беседу с нападающим Дарвином Нуньесом относительно его поведения после полуфинального матча Кубка Америки — 2024 Уругвай — Колумбия (0:1), когда он швырнул стул в колумбийских фанатов, которые оскорбляли его с трибуны и демонстрировали неприличные жесты. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ESPN.
Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'
Удаления: нет / Муньос – 45+1'
По информации источника, в «Ливерпуле» хотят лучше понять события, приведшие к указанному эпизоду. Кроме того, мерсисайдцы намерены обсудить произошедшее с Федерацией футбола Уругвая, прежде чем принять какое-либо решение по этому вопросу.
Сборная Уругвая встретится в матче за третье место Копа Америка — 2024 со сборной Канады, в финале турнира сыграют Аргентина и Колумбия.
Необычные названия футбольных клубов:
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