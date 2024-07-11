«Ливерпуль» намерен провести беседу с Нуньесом после его стычки с фанатами Колумбии — ESPN

В «Ливерпуле» настроены провести беседу с нападающим Дарвином Нуньесом относительно его поведения после полуфинального матча Кубка Америки — 2024 Уругвай — Колумбия (0:1), когда он швырнул стул в колумбийских фанатов, которые оскорбляли его с трибуны и демонстрировали неприличные жесты. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ESPN.

По информации источника, в «Ливерпуле» хотят лучше понять события, приведшие к указанному эпизоду. Кроме того, мерсисайдцы намерены обсудить произошедшее с Федерацией футбола Уругвая, прежде чем принять какое-либо решение по этому вопросу.

Сборная Уругвая встретится в матче за третье место Копа Америка — 2024 со сборной Канады, в финале турнира сыграют Аргентина и Колумбия.

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