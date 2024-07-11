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Игрок «Локомотива» и сборной Албании Митай может перейти в «Бешикташ» — Николо Скира

Игрок «Локомотива» и сборной Албании Митай может перейти в «Бешикташ» — Николо Скира
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«Бешикташ» проявляет интерес к 20-летнему левому защитнику московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митаю, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, уже начались переговоры по поводу трансфера между клубами.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 защитник принял участие во всех трёх матчах группового этапа, в которых не отметился результативными действиями. По итогам этого соревнования сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.

В минувшем сезоне за клуб Митай принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился голами или результативными передачами. «Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице.

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