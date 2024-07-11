Аршавин: даже если Англия выиграет Евро, для меня Саутгейт не будет сильным тренером

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Настоящая Англия — нудная Англия, которая не даёт играть и выступает надёжно в обороне при Саутгейте. По потенциалу сборная должна быть пёстрой, хорошо комбинирующей, с дальними ударами. Но при Саутгейте такой сборной она вряд ли будет. Запаса индивидуального мастерства игроков сборной Англии хватает, чтобы с занудством Саутгейта быть в финале Евро‑2024. Даже если он выиграет финал, для меня он не будет сильным тренером», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1.

Таким образом, команда Саутгейта вышла в финал Евро-2024. В решающем матче турнира она сыграет с Испанией. Встреча состоится 14 июля.