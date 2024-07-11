Нико Уильямс ищет дом в районе, где проживают многие игроки «Барселоны» — FI

Представитель крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса связался с агентством недвижимости в Кастельдефельсе по поводу покупки дома в этом районе, где проживают многие игроки «Барселоны». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Castelldefels Noticias.

Ранее, на этой неделе, в СМИ появилась информация, что 21-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.

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Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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