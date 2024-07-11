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«Нужно довести дело до конца». Палмер высказался о финале Евро-2024 с Испанией

«Нужно довести дело до конца». Палмер высказался о финале Евро-2024 с Испанией
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Атакующий полузащитник сборной Англии Коул Палмер поделился мнением о грядущем финале Евро-2024 с Испанией, который состоится 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что это масштабная игра, которая изменит нашу жизнь, жизнь наших семей, и заставит всех гордиться. Это именно то, что мы попытаемся сделать.

Я считаю, что если мы добрались до финала, то должны довести дело до конца. Здорово дойти до финала. Нужно наслаждаться подобным, ведь не так много моментов, которыми можно насладиться. Однако всё равно все очень хотят победить», — приводит слова Палмера Goal.

Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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