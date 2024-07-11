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Сульшер иронично высказался о победном голе игрока Англии Уоткинса в матче с Нидерландами

Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о победном голе нападающего сборной Англии и «Астон Виллы» Олли Уоткинса в матче с Нидерландами в 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

«Сделайте замену, и она принесёт вам победу. Именно так это и работает», — приводит слова Сульшера интернет-издание Daily Mail.

Бывший норвежский футболист славился тем, что, играя за «Манчестер Юнайтед», часто забивал после выхода на замену. За 386 матчей за «красных дьяволов» Сульшер забил 237 голов.

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1.

Таким образом, команда Саутгейта вышла в финал Евро-2024. В решающем матче турнира она сыграет с Испанией. Встреча состоится 14 июля.