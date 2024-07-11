ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС рассказали о дальнейшей судьбе тренерского штаба Карпина в сборной России

В РФС рассказали о дальнейшей судьбе тренерского штаба Карпина в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о штабе Валерия Карпина. Он остаётся в сборной России.

— Валерий Георгиевич, комментируя контракт, говорил о своих пожеланиях по штабу.
— Штаб остаётся. Добавится ещё один аналитик, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В тренерский штаб сборной России входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Даниил Потапов.

28 июня стало известно, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android