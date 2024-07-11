Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В РФС рассказали о дальнейшей судьбе тренерского штаба Карпина в сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о штабе Валерия Карпина. Он остаётся в сборной России.

— Валерий Георгиевич, комментируя контракт, говорил о своих пожеланиях по штабу.

— Штаб остаётся. Добавится ещё один аналитик, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В тренерский штаб сборной России входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Даниил Потапов.

28 июня стало известно, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.