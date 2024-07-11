Итальянские команды могут быть отстранены от еврокубков — La Repubblica

Команды из Италии могут быть отстранены от международных турниров, а у самой страны может быть отобрано право на организацию Евро-2032. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, подобное наказание со стороны УЕФА и ФИФА способно последовать из-за того, что член правой итальянской партии Джорджо Муле выступил с предложением принять Декрет о спорте, который позволил бы футболистам обращаться в административные суды первой инстанции напрямую, а не через спортивные. Кроме того, этот документ предоставил бы итальянским лигам полноценную независимость от местной федерации футбола. Серия А получила бы право высказывать мнение о резолюциях Федерации футбола Италии (FIGC), непосредственно её касающихся.

УЕФА и ФИФА считают, что принятие подобного Декрета будет означать вмешательство властей страны в спорт. Подчёркивается, что эти организации уже направили в Федерацию футбола Италии письмо, в котором отметили вред предложений Муле для футбольной системы. Также УЕФА и ФИФА указали, что если поправки Муле будут одобрены, то они будут вынуждены принять меры вплоть до приостановки деятельности FIGC.

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем: