Генсек РФС Митрофанов: не пожалел о решении по Безрукову

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с полузащитником «Рубина» Русланом Безруковым.

— Не пожалели о решении по Безрукову?

— Нет, не пожалел. Любая управленческая позиция предполагает объём полномочий и ответственности, которую ты должен нести. Есть определённые процедуры, в рамках которых ты работаешь. Мы не сами, а на основании заключений, которая даёт соответствующая служба РФС, обращаемся в органы, в том числе юрисдикции. В данном случае на основании заключения соответствующей службы мы обратились в комитет по этике. Всё там достаточно понятно, есть оценки, которые в подобных случаях не раз давали ФИФА, УЕФА и CAS. Есть решение, которое до этого принимал КДК в похожих ситуациях, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. Дело Руслана Безрукова рассматривал дисциплинарный комитет РФС. Футболист был дисквалифицирован на три месяца, также ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.