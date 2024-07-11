К игроку «МЮ» Каземиро сохраняется высокий интерес в Саудовской Аравии — Фабрицио Романо

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может перейти в клуб из Саудовской Аравии, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, интерес к 32-летнему бразильцу саудовских клубов очень высок. Сообщается, что сейчас нет никаких официальных предложений, но в ближайшие дни будет больше соответствующей информации. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить игрока, чтобы приобрести нового полузащитника.

Бразилец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2022 года. Сумма трансфера составила € 70,65 млн. В минувшем сезоне Каземиро сыграл 32 матча, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Каземиро в € 20 млн.