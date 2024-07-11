Агент Миранчука — об информации Фабрицио Романо по Алексею: романов я не читаю

Вадим Шпинёв, агент хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал сообщение известного инсайдера Фабрицио Романо о том, что спортивный директор «Атланты Юнайтед» прилетел в Бергамо для согласования трансфера российского футболиста.

«Он написал, что спортдиректор «Атланты» уже прилетел в Бергамо? Я не работаю в билетных кассах, поэтому не могу подтвердить эту информацию. Романо написал, что сделка может составить € 15 млн? Скажу литературным языком – никаких романов я не читаю», – приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В прошедшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.