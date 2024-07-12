Источник: Изидор и Ахметов тренировались индивидуально перед Суперкубком России

Игроки «Зенита» Вильсон Изидор и Ильзат Ахметов занимались по индивидуальной программе перед Суперкубком России, хотя оба не испытывают проблем со здоровьем. Об этом сообщает Metaratings. Отметим, что сейчас команда Сергея Семака продолжает подготовку к старту нового сезона.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России. Встреча состоится 13 июля. Она начнётся в 20:30 по московскому времени.

Команда Сергея Семака оформила «золотой» дубль по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1). «Быки» же получили право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева уступила сине-бело-голубым одно очко. Согласно регламенту, если одна команда побеждает сразу в двух турнирах, то её соперником в матче за Суперкубок страны становится серебряный призёр РПЛ.