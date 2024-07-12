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В Англии хотят оставить Саутгейта у руля сборной, несмотря на итоги Евро — The Times

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена убедить главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта остаться на этом посту после Евро-2024, независимо от результатов турнира. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, исполнительный директор FA Марк Буллингем планирует провести переговоры с 53-летним специалистом по окончании чемпионата Европы — 2024.

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Саутгейт был назначен на должность главного тренера «трёх львов» в сентябре 2016 года.

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