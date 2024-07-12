«Хотим, чтобы победных матчей стало семь». Игрок Испании Вивиан — о ментальности команды

Полузащитник сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Вивиан высказался о ментальности национальной команды перед матчем с Англией в финале чемпионата Европы в Германии.

«Что ж, мы выиграли шесть матчей подряд на Евро. И мы хотим, чтобы их стало семь. Всё зависит от того, как вы проживаете момент, как вы его чувствуете. Мы хотим сделать всё, что в наших силах, каждый раз, каждый день. Слова – это всего лишь то, что вы затем должны воплотить в реальность, вы должны сделать их правдой», — приводит слова Вивиана пресс-служба УЕФА.

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.