Аршавин — об отправке Кругового в «Зенит-2»: если честно, другого варианта не было

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об уходе защитника Данила Кругового в ЦСКА.

— Как один из руководителей «Зенита» вы участвовали зимой в принятии решения по переводу Кругового во вторую команду, когда стало ясно, что он по истечении контракта уйдёт в ЦСКА?

— Да нет. Куда меня подключать, если он уже тогда подписал контракт с ЦСКА? Нет, я вообще не был включён в процесс. Когда его сослали в «Зенит-2», мне просто сказали: «Вот, присылаем тебе игрочка!» (Смеётся.)

— Стоило ли его вообще ссылать в «Зенит-2» за полгода до окончания контракта, когда стало ясно, что он с лета будет выступать за ЦСКА?

— Если честно, у них другого варианта не было. Это нормальная практика для любого клуба. В целом к Кругу хорошо относятся в «Зените», – приводят слова Аршавина «Известия».

После того как зимой было объявлено, что Круговой покинет «Зенит» по завершении срока контракта, он был переведён во вторую команду санкт-петербургского клуба.

В сезоне-2024 дивизиона «Б» Второй лиги 26-летний Данил Круговой провёл за «Зенит-2» девять матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. В июне Круговой присоединился к ЦСКА.