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«Манчестер Юнайтед» хочет купить Калверт-Льюина и Брэнтуэйта за £ 80 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Калверт-Льюина и Брэнтуэйта за £ 80 млн — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта и нападающего «ирисок» Доминика Калверт-Льюина в общей сумме за £ 80 млн (€ 95 млн). Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в руководстве «красных дьяволов» рассчитывают, что трансфер Брэнтуэйта может обойтись им в £ 70 млн (€ 83 млн), а покупка Калверт-Льюина — в £ 10 млн (€ 11 млн), поскольку у 27-летнего футболиста остался год по контракту с «Эвертоном».

Однако источник подчёркивает маловероятность того, что «ириски» будут готовы расстаться с двумя футболистами за сумму в £ 80 млн (€ 95 млн), полагая, что «Манчестер Юнайтед» в общей сложности придётся заплатить порядка £ 100 млн (€ 118 млн).

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