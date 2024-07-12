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Аршавин назвал главных соперников «Зенита» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне РПЛ

Аршавин назвал главных соперников «Зенита» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне РПЛ
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем сезоне РПЛ.

— У кого больше всех шансов навязать борьбу «Зениту» в чемпионате?
— «Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» — эти пять команд.

— Даже «Локомотив» при всех его кадровых потерях?
— Вдруг они опять подсоберут других талантливых игроков, – приводят слова Аршавина «Известия».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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