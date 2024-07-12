Новичок «Локомотива» Воробьёв поделился первыми впечатлениями от пребывания в клубе

26-летний новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о первых впечатлениях от пребывания в клубе.

— Команда приняла меня хорошо, всё нравится, готовимся к сезону.

— Ощущаете большую разницу для себя в плане футбола?

— Конечно, у каждого тренера и каждой команды разные требования. Но мне понятны все тренерские задумки. Сейчас по товарищеским играм будем анализировать и что-то корректировать.

— Есть ощущение, что вы будете основным нападающим?

— Нет, ещё сборы идут. Как тренерский штаб решит, так и будет. У нас каждый футболист — основной.

— Не общались с Галактионовым на эту тему?

— Нет, всё показывает тренировочный процесс, — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

В июне 2024 года московский «Локомотив» официально объявил о переходе из «Оренбурга» 26-летнего нападающего Дмитрия Воробьёва. В прошедшем сезоне на счету футболиста 31 матч за «газовиков» во всех турнирах, восемь забитых мячей и один результативный пас.