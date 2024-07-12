36-летний Ди Мария останется в «Бенфике» ещё на один сезон — Фабрицио Романо

Крайний нападающий Анхель Ди Мария продолжит выступать в составе «Бенфики» до лета 2025 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в последние часы стороны подписали новое трудовое соглашение. Предыдущий контракт 36-летнего футболиста с португальским клубом закончился 1 июля 2024 года.

Напомним, крайний нападающий присоединился к «Бенфике» летом 2023 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До того, как присоединиться к португальскому гранду, аргентинец выступал за «Ювентус».

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