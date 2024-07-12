Защитник сборной Сербии Павлович может стать игроком «Милана» — Фабрицио Романо

23-летний защитник «РБ Зальцбург» и сборной Сербии Страхиня Павлович может перейти в «Милан», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский клуб начал переговоры с австрийцами о подписании игрока. Сообщается, что он является одним из главных имён в трансферных планах «Милана», в которых руководство видит потенциал.

Центральный защитник провёл за сборную Сербии все три матча на Евро-2024. Команде не удалось выйти в плей-офф турнира.

Павлович выступает за «РБ Зальцбург» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за австрийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.