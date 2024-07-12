Лунин уклончиво ответил на вопрос, останется ли он в мадридском «Реале»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил на вопрос, продолжит ли он играть за «сливочных» в следующем сезоне.

«Посмотрим, посмотрим. Ждать осталось не так уж и долго.

Хотел бы я остаться? Это очевидно, но единственное, что я могу сказать, так это то, что с «Реалом» [у меня] всё хорошо. Теперь всё в руках клуба. Больше я ничего не могу сказать о своём будущем», — приводит слова Лунина Marca.

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Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи, что 25-летний вратарь хочет получать больше игрового времени, в связи с чем может покинуть «Реал» нынешним летом, где его рассматривают только в качестве запасного голкипера. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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