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«В футболе нет незаменимых». Новичок «Локомотива» Воробьёв — об уходе игроков из клуба

«В футболе нет незаменимых». Новичок «Локомотива» Воробьёв — об уходе игроков из клуба
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26-летний новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался об уходе из клуба нескольких важных игроков.

«Это большие игроки, большая потеря. Но в футболе нет незаменимых. Если мы будем работать как единое целое, всё будет отлично и будет результат», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

«Локомотив» закончил прошедший сезон Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте.

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