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Тьерри Анри лаконично ответил на вопрос о целях Франции на ОИ-2024 в Париже

Главный тренер сборной Франции U21 Тьерри Анри высказался о целях своей команды на футбольном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Победа — это вариант… Неважно как. У каждого своя философия», — приводит слова Анри RMC Sport.

На вопрос, в каком стиле сыграет Франция на Олимпиаде-2024, французский специалист отвечать не стал.

На футбольном турнире в Париже сборная Франции на групповом этапе встретится с национальными командами США, Гвинеи и Колумбии. Первая игра с американской сборной пройдёт 24 июля. Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, что звёздный нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не попал в состав сборной Франции на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

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