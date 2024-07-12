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Дарвин Нуньес может получить длительную дисквалификацию после стычки с фанатами

Дарвин Нуньес может получить длительную дисквалификацию после стычки с фанатами
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес может получить длительную дисквалификацию после его стычки с фанатами Колумбии, сообщает Daily Mail. Напомним, Нуньес швырнул стул в колумбийских фанатов, которые оскорбляли его с трибуны и демонстрировали неприличные жесты во время матча Кубка Америки.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: Варела – 90+8' / Муньос – 45+1'

КОНМЕБОЛ определит степень серьёзности наказания для футболиста. Также ФИФА может распространить дисквалификацию и на клубный футбол.

«Ливерпуль» работает над установлением фактов, и предполагается, что руководство футбольного клуба намерено связаться с Нуньесом как можно скорее.

Сборная Уругвая проиграла Колумбии со счётом 0:1 и встретится в матче за третье место Копа Америка — 2024 со сборной Канады. В финале турнира сыграют Аргентина и Колумбия.

Календарь матчей Кубка Америки
Турнирная сетка Кубка Америки

Игроки сборной Уругвая подрались с болельщиками Колумбии:

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