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«Саутгейт, прости, мы были неправы». Гасилин высказался об игре Англии на Евро

«Саутгейт, прости, мы были неправы». Гасилин высказался об игре Англии на Евро
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре сборной Англии под руководством Гарета Саутгейта.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня в финале предпочтительнее испанцы. Весь чемпионат они играли лучше и ярче. Англичан все критиковали, но какой они выдали полуфинал… И тут уже хочется задуматься и сказать: «Саутгейт, прости, мы были неправы», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Саутгейт был назначен на должность главного тренера «трёх львов» в сентябре 2016 года.

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